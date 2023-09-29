ريال بيتيس وغرناطة يتعادلان في الدوري الإسباني صدام برشلونة يعيد راموس لأسوأ كوابيسه صاعقة برق تضرب برج الساعة في مكة قبائل سامع تنفذ وقفة احتجاجية للمطالبة بالقصاص من قاتل الدكتور جمعان السامعي السفير الامريكي يؤكد تضامنة مع أهالي تعز المحاصرين من قِبل مليشيا الحوثي لجنة العقوبات تحث الحوثيين على التوقف عن مخططها لتمزيق النسيج الاجتماعي القوات المشتىركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت تجمعات للنازحين غرب تعز وأعيانًا مدنية جنوب الحديدة تقرير حقوقي يوثق تجنيد مليشيا الحوثي أكثر من ألفي طفل في عام ونصف لحج.. اشتباكات قبلية تخلف قتلى وجرحى شرطة تعز توضح سبب انفجار قنبلة يدوية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين
أثار مقطع مصور لصاعقة قوية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة بالسعودية، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل.
وهذه هي المرة الثانية التي يضرب فيها البرق برج الساعة المجاور للحرم المكي، فقد سبق أن وقع ذلك في نهاية أغسطس الماضي.
ونشرت إمارة مكة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) صورا للحظة ضرب الصاعقة للبرج مع تعليق: "أجواء العاصمة المقدسة.. الأربعاء