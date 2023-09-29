صاعقة برق تضرب برج الساعة في مكة

الجمعة 29 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أثار مقطع مصور لصاعقة قوية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة بالسعودية، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل.

وهذه هي المرة الثانية التي يضرب فيها البرق برج الساعة المجاور للحرم المكي، فقد سبق أن وقع ذلك في نهاية أغسطس الماضي.

ونشرت إمارة مكة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) صورا للحظة ضرب الصاعقة للبرج مع تعليق: "أجواء العاصمة المقدسة.. الأربعاء