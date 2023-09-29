قبائل سامع تنفذ وقفة احتجاجية للمطالبة بالقصاص من قاتل الدكتور جمعان السامعي السفير الامريكي يؤكد تضامنة مع أهالي تعز المحاصرين من قِبل مليشيا الحوثي لجنة العقوبات تحث الحوثيين على التوقف عن مخططها لتمزيق النسيج الاجتماعي القوات المشتىركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت تجمعات للنازحين غرب تعز وأعيانًا مدنية جنوب الحديدة تقرير حقوقي يوثق تجنيد مليشيا الحوثي أكثر من ألفي طفل في عام ونصف لحج.. اشتباكات قبلية تخلف قتلى وجرحى شرطة تعز توضح سبب انفجار قنبلة يدوية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين وقفة احتجاجية تطالب بالقبض على قتلة مسؤول تربوي في شبوة اجتماع بريطاني خليجي يشدد على ضرورة اغتنام الحوثيين لجهود السلام "بشكل إيجابي" مسؤولة بمنتخب سيدات إسبانيا: تعرضت لضغوط في قضية "قبلة المونديال
نفذ أبناء مديرية سامع بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن) اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، وقفة احتجاجية للمطالبة بالقصاص من قاتل الدكتور جمعان السامعي.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بالقصاص لدم الشهيد الدكتور جمعان عبدالكريم السامعي من الجاني عبدالله عبدالعزيز شرف الدين المتوكل، الذي أزهق دم المجني عليه ظلما وعدوانا فجر يوم الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2023، أثناء تأدية عمله التطبيقي في مستشفى الوحدة التعليمي الجامعي، بمحافظة ذمار.
ودعا المشاركون الجهات المعنية في محافظة ذمار، إلى سرعة الكشف عن ملابسات الجريمة، كون كل الدلائل تشير إلى أن القاتل أقدم على قتل المجني عليه بدون أي أسباب سوى إنتماء الطالب لمحافظة تعز التي يكن لها المجرم حقدا دفينا، ومناطقية مقيتة.
كما ناشد المشاركون جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، إلى الوقوف أمام هذه الجريمة التي تعد إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان اليمني في الحياة وفي التعليم وحرية العيش والتعلم في إطار وطنه بعيدا عن العنصرية والمناطقية.
يذكر أن القاتل له سوابق في التعرض للطلاب والأطباء بالمستشفى وشتمهم ومحاولة ابتزازهم والاستنقاص منهم، لأسباب مناطقية.