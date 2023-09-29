قبائل سامع تنفذ وقفة احتجاجية للمطالبة بالقصاص من قاتل الدكتور جمعان السامعي

الجمعة 29 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نفذ أبناء مديرية سامع بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن) اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، وقفة احتجاجية للمطالبة بالقصاص من قاتل الدكتور جمعان السامعي.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بالقصاص لدم الشهيد الدكتور جمعان عبدالكريم السامعي من الجاني عبدالله عبدالعزيز شرف الدين المتوكل، الذي أزهق دم المجني عليه ظلما وعدوانا فجر يوم الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2023، أثناء تأدية عمله التطبيقي في مستشفى الوحدة التعليمي الجامعي، بمحافظة ذمار.

ودعا المشاركون الجهات المعنية في محافظة ذمار، إلى سرعة الكشف عن ملابسات الجريمة، كون كل الدلائل تشير إلى أن القاتل أقدم على قتل المجني عليه بدون أي أسباب سوى إنتماء الطالب لمحافظة تعز التي يكن لها المجرم حقدا دفينا، ومناطقية مقيتة.

كما ناشد المشاركون جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، إلى الوقوف أمام هذه الجريمة التي تعد إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان اليمني في الحياة وفي التعليم وحرية العيش والتعلم في إطار وطنه بعيدا عن العنصرية والمناطقية.

يذكر أن القاتل له سوابق في التعرض للطلاب والأطباء بالمستشفى وشتمهم ومحاولة ابتزازهم والاستنقاص منهم، لأسباب مناطقية.