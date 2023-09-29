السفير الامريكي يؤكد تضامنة مع أهالي تعز المحاصرين من قِبل مليشيا الحوثي

الجمعة 29 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أبدى السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، تعاطفه مع أهالي مدينة تعز التي تتعرض لحصار مستمر من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ سنوات عدة.

جاء ذلك خلال لقائه بمحافظ المحافظة نبيل شمسان، وفق ما أوردته صفحة السفارة الأمريكية لدى اليمن في منصة “إكس”.

وأكد السفير الأمريكي في اللقاء على “تضامنه مع أهالي ‎تعز الذين عانوا كثيراً نتيجة حصار الحوثيين للمدينة”.

وأشار فاجن إلى أن “أهالي تعز لهم دور مهم في تحقيق سلام دائم يؤدي إلى الاستقرار والازدهار والاندماج السياسي لجميع اليمنيين