لجنة العقوبات تحث الحوثيين على التوقف عن مخططها لتمزيق النسيج الاجتماعي

الجمعة 29 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حثت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، مليشيا الحوثي، على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والتوقف عن مخططها لتمزيق النسيج الاجتماعي

كما حثت اللجنة في بيان صادر عنها، "الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، مثل الحوثيين، التوقف عن مواصلة استخدام المؤسسات التعليمية والدينية والمؤسسات العامة في اليمن، لنشر خطاب الكراهية، وتشجيع العنف، وتجنيد الأطفال".

وجاء البيان بنا على توصيات فريق الخبراء على إثر تحقيقاته التي اجراها خلال الفترة الماضية حول انتهاكات مليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا، وخاصة استخدامها للمدارس والمؤسسات الدينية والمراكز الصيفية لتكريس أفكار عنصرية وزرع الكراهية وتفخيخ عقول الشباب والأطفال والتحريض ضد أبناء المجتمع المعارضين لتوجهات وممارسات المليشيات الإرهابية