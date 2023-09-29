قبائل سامع تنفذ وقفة احتجاجية للمطالبة بالقصاص من قاتل الدكتور جمعان السامعي السفير الامريكي يؤكد تضامنة مع أهالي تعز المحاصرين من قِبل مليشيا الحوثي لجنة العقوبات تحث الحوثيين على التوقف عن مخططها لتمزيق النسيج الاجتماعي القوات المشتىركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت تجمعات للنازحين غرب تعز وأعيانًا مدنية جنوب الحديدة تقرير حقوقي يوثق تجنيد مليشيا الحوثي أكثر من ألفي طفل في عام ونصف لحج.. اشتباكات قبلية تخلف قتلى وجرحى شرطة تعز توضح سبب انفجار قنبلة يدوية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين وقفة احتجاجية تطالب بالقبض على قتلة مسؤول تربوي في شبوة اجتماع بريطاني خليجي يشدد على ضرورة اغتنام الحوثيين لجهود السلام "بشكل إيجابي" مسؤولة بمنتخب سيدات إسبانيا: تعرضت لضغوط في قضية "قبلة المونديال
حثت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، مليشيا الحوثي، على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والتوقف عن مخططها لتمزيق النسيج الاجتماعي
كما حثت اللجنة في بيان صادر عنها، "الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، مثل الحوثيين، التوقف عن مواصلة استخدام المؤسسات التعليمية والدينية والمؤسسات العامة في اليمن، لنشر خطاب الكراهية، وتشجيع العنف، وتجنيد الأطفال".
وجاء البيان بنا على توصيات فريق الخبراء على إثر تحقيقاته التي اجراها خلال الفترة الماضية حول انتهاكات مليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا، وخاصة استخدامها للمدارس والمؤسسات الدينية والمراكز الصيفية لتكريس أفكار عنصرية وزرع الكراهية وتفخيخ عقول الشباب والأطفال والتحريض ضد أبناء المجتمع المعارضين لتوجهات وممارسات المليشيات الإرهابية