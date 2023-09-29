القوات المشتىركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت تجمعات للنازحين غرب تعز وأعيانًا مدنية جنوب الحديدة

الجمعة 29 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أخمدت القوات المشتركة في الساحل الغربي مصادر نيران حوثية استهدفت تجمعات للنازحين في وادي الحناية غرب تعز، وقرى آهلة بالسكان جنوب الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري بأن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محوري البرح والحديدة، رصدت مصادر النيران المدفعية والرشاشة وتعاملت معها بحزم. مؤكدًا إخماد مصادر النيران بإصابات مباشرة في الأهداف المرصودة.