لحج.. اشتباكات قبلية تخلف قتلى وجرحى

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اندلعت اشتباكات قبلية مسلحة، يوم الخميس، على خلفية ثأر قبلي بين أسرتين من قبائل الصبيحة في محافظة لحج، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين من قبيلة "العطيرة" نصبوا كميناً مسلحاً لأشخاص آخرين من قبيلة "الخليفة"، في بلدة القاضي التابعة لمديرية طور الباحة في المحافظة، وذلك على خلفية ثأر قبلي بين الأسرتين.
وأضافت أن عند وصول الخصوم اندلعت اشتباكات متقطعة أسفرت عن مقتل ثلاثة من قبيلة الخليفة، وإصابة ما لا يقل عن خمسة آخرين.
وتشهد محافظة لحج، انفلاتاً أمنياً نتجت عنه حوادث ثأر قبلية وعمليات تقطع استهدفت بعض المسافرين المارين بالمديرية، وسط فشل محاولات تشكيلات الحزام الأمني التي تنتشر في أرجاء من المديرية السيطرة على الأوضاع الأمنية.