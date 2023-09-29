شرطة تعز توضح سبب انفجار قنبلة يدوية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين

الجمعة 29 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكدت شرطة محافظة تعز، مقتل شخص وإصابة آخرين يوم الخميس، نتيجة انفجار قنبلة يدوية وسط المدينة.

وقالت الشرطة في بلاغ لها، إن شخص قتل وأصيب خمسة آخرين، نتيجة انفجار قنبلة يدوية ألقاها المجني عليه بعد ظهر اليوم في منطقة الدحي أثناء ما كان يعبث بها مع أحد الباعة حسب المعلومات الأولية والتي أودت بحياته مباشرة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية بشرطة تعز باشرت إجراءاتها، مشيرة إلى أن فريق الأدلة الجنائية وقسم الإعتداء والقتل وقسم التحريات انتقلوا إلى مسرح الحادثة وتم إغلاق المنطقة وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن الإجراءات ما تزال مستمرة لمعرفة ملابسات الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة.