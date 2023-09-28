وقفة احتجاجية تطالب بالقبض على قتلة مسؤول تربوي في شبوة

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 273

طالبت وقفة احتجاجية اليوم الخميس الموافق28/سبتمبر أيلول في محافظة شبوة بالقبض على قتلة رئيس شعبة المناهج والتوجيه بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة أحمد طريش.

وندد القطاع التربوي والطلابي بمنطقة خورة بتقاعس السلطات الأمنية عن ملاحقة وضبط قتلة طريش.

كما طالبت الندوة التي نظمها القطاع التربوي محافظ المحافظة عوض الوزير بسرعة القبض على المتهمين ومكتب التربية والتعليم بالتصعيد والإضراب للضغط على السلطة للإسراع في إلقاء القبض على الجناة.

وأكد المحتجون تمسّكهم بالحق القانوني، وتصعيد الاحتجاجات حتى الإضراب الشامل، وتعليق الدراسة في جميع مديريات شبوة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.