قبائل سامع تنفذ وقفة احتجاجية للمطالبة بالقصاص من قاتل الدكتور جمعان السامعي السفير الامريكي يؤكد تضامنة مع أهالي تعز المحاصرين من قِبل مليشيا الحوثي لجنة العقوبات تحث الحوثيين على التوقف عن مخططها لتمزيق النسيج الاجتماعي القوات المشتىركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت تجمعات للنازحين غرب تعز وأعيانًا مدنية جنوب الحديدة تقرير حقوقي يوثق تجنيد مليشيا الحوثي أكثر من ألفي طفل في عام ونصف لحج.. اشتباكات قبلية تخلف قتلى وجرحى شرطة تعز توضح سبب انفجار قنبلة يدوية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين وقفة احتجاجية تطالب بالقبض على قتلة مسؤول تربوي في شبوة اجتماع بريطاني خليجي يشدد على ضرورة اغتنام الحوثيين لجهود السلام "بشكل إيجابي" مسؤولة بمنتخب سيدات إسبانيا: تعرضت لضغوط في قضية "قبلة المونديال
شدد بريطانيا دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، على ضرورة اغتنام الحوثيين لجهود السلام والمشاركة "بشكل إيجابي".
وأكد بيان مشترك للاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون وبريطانيا، على أهمية الدعم المستمر والموحد لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن في أعقاب هدنة إبريل ألفين واثنين وعشرين، وما تلاها من فترة تهدئة.
كما شدّد المجتمعون على أهمية الدعم المستمر والموحد لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن في أعقاب هدنة إبريل 2022، وما تلاها من فترة تهدئة. وأعربوا عن تقديرهم الكبير لجهود السعودية وسلطنة عُمان ومبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
واكد المجتمعون أيضاً دعمهم لعملية سياسية يمنية-يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائمٍ للنزاع. ورحبوا بالجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي اليمني لترسيخ السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، مشددين على ضرورة اغتنام الحوثيين لهذه الفرصة والمشاركة بشكل إيجابي في الجهود الدولية والمبادرات السلمية الهادفة إلى إحلال سلام دائم في اليمن ووضع البلاد على درب التعافي.
وأكد المجتمعون أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الإنسانية والاقتصادية والتنموية. ودعوا إلى وقف كافة القيود والتدخلات من جانب الحوثيين التي تؤثر على العمل الميداني للوكالات الإنسانية. كما أعربوا عن التزامهم بالمساعدة في حشد المزيد من الأموال لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.