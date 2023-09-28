رابطة المختطفين تطالب بإطلاق سراح المختطفين في مناطق الحوثيين على خلفية تظاهرات سبتمبر

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالبت رابطة أمهات المختطفين، الخميس، بإطلاق سراح المختطفين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، على خلفية مشاركتهم في فعاليات إحتفائية بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة.

وأدانت الرابطة في بيان صادر عنها، موجة الاختطافات التي طالت المدنيين المسالمين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بالتزامن مع ذكرى ثورة 26 سبتمبر.

ودعت رابطة الأمهات، لإيقاف انتهاك حرية التعبير، والتي قالت بأنها "جريمة يعاقب عليها القانون، وتعيق عملية السلام في اليمن".

وخلال الأيام الماضية اختطفت جماعة الحوثي أكثر من ألف شخص في صنعاء، فضلا عن اختطاف العشرات من المتظاهرين في محافظتي إب والحديدة تنديدا بتمزيق الحوثيين للعلم الوطني.