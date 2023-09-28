رابطة المختطفين تطالب بإطلاق سراح المختطفين في مناطق الحوثيين على خلفية تظاهرات سبتمبر اللواء سلطان العرادة ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد يضعان حجر الأساس لاستكمال مشروع مطار مأرب الدولي عاجل.. المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يقر القوائم القيادية للهيئات السياسية والميدانية ويدعو إلى خوض معركة استعادة الدولة - أسماء خلال لقائه مع السفير الأمريكي.. الفريق بن عزيز: المليشيات لا تؤمن بالسلام والتعايش ونهجها التمرد على المواثيق والعهود صورة صادمة من داخل أكبر مسجد حديث في اليمن.. شاهد الى ماذا حولت المليشيات جامع الصالح بصنعاء هل يُجهضُ الحوثيون عملية السلام في اليمن؟ 5 ملايين دولار لمن يدل على مكانه.. ماذا تعرف عن “أبوكار اشتباه بجريمة حوثية تجاه أطفال مرضى في صنعاء إندلاع أعنف المعارك الطاحنة بالأسلحة الثقيلة في محيط سلاح المدرعات بالسودان.. تفاصيل وزير الأوقاف يكرم أحد خطباء الساحل الغربي
طالبت رابطة أمهات المختطفين، الخميس، بإطلاق سراح المختطفين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، على خلفية مشاركتهم في فعاليات إحتفائية بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة.
وأدانت الرابطة في بيان صادر عنها، موجة الاختطافات التي طالت المدنيين المسالمين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بالتزامن مع ذكرى ثورة 26 سبتمبر.
ودعت رابطة الأمهات، لإيقاف انتهاك حرية التعبير، والتي قالت بأنها "جريمة يعاقب عليها القانون، وتعيق عملية السلام في اليمن".
وخلال الأيام الماضية اختطفت جماعة الحوثي أكثر من ألف شخص في صنعاء، فضلا عن اختطاف العشرات من المتظاهرين في محافظتي إب والحديدة تنديدا بتمزيق الحوثيين للعلم الوطني.