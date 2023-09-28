صورة صادمة من داخل أكبر مسجد حديث في اليمن.. شاهد الى ماذا حولت المليشيات جامع الصالح بصنعاء

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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لم تكتفي مليشيات الحوثي الارهابية بتفجير عشرات المساجد ونسف دور القرآن الكريم في مناطق سيطرتها بل عمدت ايضاً الى انتهاك حرمات ماتبقى منها عبر اقتحامها والعبث بها وتحويلها الى ثكنات عسكرية ومجالس عامة لا تختلف كثيراً عن صالات الاعراس.

مؤخراً اقدمت المليشيات الحوثية الايرانية على تحويل مسجد الصالح في صنعاء أكبر مسجد حديث في اليمن الى صالة مناسبات وتعاطي للقات وتنظيم سلسلة من الفعاليات التي يرافقها تشغيل الزوامل والاهازيج الحوثية.





ووصل مأرب برس احدى الصور التي اظهرت جانباً من العبث الحوثي الذي طال جامع الصالح من الداخل خلال اليومين الماضيين حيث اظهرت الصورة انتشار النفايات والمخلفات داخل المسجد.

وخلال فترة الانقلاب، تحدثت وسائل إعلام وتقارير محلية رسمية ودولية عن عشرات الآلاف من الجرائم والانتهاكات الحوثية في حق المساجد ودور العبادة في اليمن. وبالمقابل؛ صنف مراقبون محليون تلك الانتهاكات التي ألحقتها الميليشيات بالمساجد، بالأفظع من بين الانتهاكات الأخرى.

وأظهرت صور ومنشورات عدة تداولها ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتداءات متنوعة على مساجد وأئمة وخطباء، وتحويل أخرى إلى أماكن للترف واللهو.





