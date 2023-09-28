5 ملايين دولار لمن يدل على مكانه.. ماذا تعرف عن “أبوكار

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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خصص برنامج المكافآت من أجل العدالة (RFJ)، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، 5 مليون دولار لمن يدل على مكان تواجد أبوكار أدان، القيادي في حركة الشباب الصومالية.



عرف أبوكار أدان كشخصية قيادية ضمن حركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة منذ عام 2010، ووصفه تقرير لوكالة رويترز آنذاك بأنه “مسؤول حركة الشباب في كيسمايو”، المدينة الصومالية الساحلية.

ماذا نعرف عن أبوكار أدان؟

يصفه موقع برنامج المكافآت من أجل العدالة (RFJ)، بكونه نائب زعيم حركة الشباب الصومالية، أمضى عدة سنوات كقائد عسكري للحركة “كما قاد في السابق الجناح المسلح لحركة الشباب المعروف باسم الجبهة”.



في يناير 2018، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية أبوكار علي أدان باعتباره إرهابيًا عالميًا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يفرض عقوبات صارمة على الأشخاص الأجانب الذين ثبت أنهم ارتكبوا أعمالًا إرهابية أو يشكلون خطرًا كبيرًا على أمن المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد للولايات المتحدة.



وأدان مُدرج أيضا ضمن عقوبات أممية عملا بقرار الأمم المتحدة رقم 1844 (2008) لمشاركته في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال وقوات حفظ السلام في الصومال أو تقديم الدعم لها.



بالإضافة إلى ذلك، يرتبط أدان بالجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، مثل ما يُعرف بـ”القاعدة في شبه الجزيرة العربية” و”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.