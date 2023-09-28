وزير الأوقاف يكرم أحد خطباء الساحل الغربي

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كرم معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، الشيخ عبد الإله المنيصي إمام وخطيب مسجد واحجة.بالساحل الغربي بمبلغ وقدره ٤٠٠،٠٠٠ ألف ريال؛ .
وذلك تقديرًا لخطبته التي ألقاها يوم الجمعة الماضية عن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وما مثلته من لحظة فارقة في تاريخ اليمن، ولاقت انتشارًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان مدير أوقاف المخاء الشيخ شهاب هزاع، قد سلم الجائزة للشيخ المنيصي نيابة عن معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، بمقر مكتب أوقاف المخاء.