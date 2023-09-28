وزير الأوقاف يكرم أحد خطباء الساحل الغربي

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كرم معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، الشيخ عبد الإله المنيصي إمام وخطيب مسجد واحجة.بالساحل الغربي بمبلغ وقدره ٤٠٠،٠٠٠ ألف ريال؛ .

وذلك تقديرًا لخطبته التي ألقاها يوم الجمعة الماضية عن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وما مثلته من لحظة فارقة في تاريخ اليمن، ولاقت انتشارًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مدير أوقاف المخاء الشيخ شهاب هزاع، قد سلم الجائزة للشيخ المنيصي نيابة عن معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، بمقر مكتب أوقاف المخاء.