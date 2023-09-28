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أول نجم ومهاجم عربي يدخل التاريخ بهدف من وراء المحيطات ويحطم رقما صمد 20 عام

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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دخل المهاجم المخضرم إسلام سليماني التاريخ كأول لاعب جزائري يسجل هدفا، ودوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم " على الإطلاق.

وانضم إسلام سليماني (35 عاما) إلى صفوف فريق كوريتيبا البرازيلي، خلال الميركاتو الصيفي 2023، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي أندرلخت البلجيكي.

وسجل إسلام سليماني هدف فريقه الوحيد في مرمى مضيفه ساو باولو (1-2) في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ22 من الدوري البرازيلي.

 ويحتل نادي كوريتيبا المركز الأخير في جدول الترتيب العام للدرجة الأولى البرازيلي، برصيد 14 نقطة قبل 14 جولة من انتهاء منافسات المسابقة. يذكر أن إسلام سليماني يتصدر قائمة أفضل الهدافين في تاريخ منتخب الجزائر برصيد 42 هدفا، متقدما على النجم المعتزل عبد الحفيظ تصفاوت

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