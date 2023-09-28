دولة خليجية تجري مناوات بحرية تحمل اسم السيف الازرق مع دولة الصين..تفاصيل

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الصين، الخميس، إجراءها مناورات بحرية مشتركة مع المملكة العربية السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لمتحدث وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وقال متحدث الوزارة إن "مناورات عسكرية بحرية بين الصين والسعودية تحمل اسم ‘السيف الأزرق-2023‘ ستجرى في مدينة تشانجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ" جنوبي البلاد. وحتى الساعة 12:15 (ت.غ) لم يصدر أي تأكيد سعودي على الإعلان الصيني.

وسبق أن أجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة عام 2019 باسم "السيف الأزرق-2019"، استمرت ثلاثة أسابيع في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في مدينة جدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس