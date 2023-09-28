مخاوف الحوثي الحقيقية من مسرحية الإطاحة بحكومة بن حبتور وكيف تخطط عائلة الحوثي لإبتلاع بقايا مؤسسة القضاء واخطر خطوة تنتظر مؤتمر جناح صنعاء أول نجم ومهاجم عربي يدخل التاريخ بهدف من وراء المحيطات ويحطم رقما صمد 20 عام دولة خليجية تجري مناوات بحرية تحمل اسم السيف الازرق مع دولة الصين..تفاصيل الجالية اليمنية في هولندا توقد شعلة ثور 26سبتمبر بيان صادر عن لجنة العقوبات بمجلس الأمن يخاطب الحوثيين التوقيع رسميا على انتهاء جمهورية ''من الوجود'' واعتقال رئيسها السابق ترحيل الدكتور عادل الشجاع من مصر وسحب جوازه الديبلوماسي 4 محافظات في اليمن شعر السكان فيها بهزات أرضية فجر وصباح اليوم.. تفاصيل ارتفاع أسعار النفط بعد صدور بيانات عن أكبر منشأة لتخزين الخام في الولايات المتحدة أحرار سبتمبر يرعبون الحوثي ويطيحون بحكومة الانقلاب
أعلنت الصين، الخميس، إجراءها مناورات بحرية مشتركة مع المملكة العربية السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لمتحدث وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، حسبما أفاد مراسل الأناضول.
وقال متحدث الوزارة إن "مناورات عسكرية بحرية بين الصين والسعودية تحمل اسم ‘السيف الأزرق-2023‘ ستجرى في مدينة تشانجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ" جنوبي البلاد. وحتى الساعة 12:15 (ت.غ) لم يصدر أي تأكيد سعودي على الإعلان الصيني.
وسبق أن أجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة عام 2019 باسم "السيف الأزرق-2019"، استمرت ثلاثة أسابيع في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في مدينة جدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس