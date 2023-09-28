الجالية اليمنية في هولندا توقد شعلة ثور 26سبتمبر

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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أوقدت الجالية اليمنية في العاصمة الهولندية لاهاي شعلة ثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة بحضور جمع من أبناء الجالية احتفاءً بالعيد الوطني الـ 61 للثورة السبتمبرية وقيام النظام الجمهوري.

وخلال الفعالية عبّر أبناء الجالية المشاركون في إيقاد الشعلة عن فرحتهم الغامرة بحلول عيد اليمن الأعظم وعميق انتمائهم لثورة سبتمبر وأكتوبر وثوارها الأحرار مؤكدين على المضي قُدماً على دربهم الوطني التحرري والتزامهم بمسار الثورة الخالدة حتى تحقيق كل أهدافها ومبادئها السامية.

وأضاف المشاركون أن إقامة مثل هذه الفعاليات الوطنية في بلاد المهجر واجب وطني يقع على عاتق كل يمني مؤمن بثوراته التحررية ونظامها الجمهوري الخالد، كما أنه مشاركة واجبة لأبناء الشعب اليمني في الداخل الذين يواجهون كل صنوف القمع والترهيب من أعداء الثورة المجيدة جراء احتفالهم بعيدهم الوطني.

الجدير ذكره أن الجالية اليمنية في هولندا ستقيم حفلاً فنياً وخطابياً كبيراً يوم الأحد القادم الموافق لـ 1 أكتوبر 2023 احتفالاً بأعياد الثورة اليمنية المجيدة الـ 26 من سبتمبر والـ 14 من أكتوبر.