بيان صادر عن لجنة العقوبات بمجلس الأمن يخاطب الحوثيين

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حثت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، مليشيا الحوثي، على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
كما حثت اللجنة في بيان صادر عنها، "الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، مثل الحوثيين، التوقف عن مواصلة استخدام المؤسسات التعليمية والدينية والمؤسسات العامة في اليمن، لنشر خطاب الكراهية، وتشجيع العنف، وتجنيد الأطفال".
وجاء البيان بناء على توصيات فريق الخبراء على إثر تحقيقاته التي اجراها خلال الفترة الماضية حول انتهاكات مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانيا، وخاصة استخدامها للمدارس والمؤسسات الدينية والمراكز الصيفية لتكريس أفكار عنصرية وزرع الكراهية وتفخيخ عقول الشباب والأطفال والتحريض ضد أبناء المجتمع المعارضين لتوجهات وممارسات المليشيات الإرهابية، وفق وكالة سبأ.