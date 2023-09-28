4 محافظات في اليمن شعر السكان فيها بهزات أرضية فجر وصباح اليوم.. تفاصيل

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قال سكان في محافظات عدن ولحج وإب وتعز، إنهم شعروا بهزة أرضية متوسطة فجر اليوم، ما تسبب في حالة خوف وسط السكان.

وأشار السكان إلى شعورهم "بهزة أخرى بعد الساعة الثامنة صباح اليوم".

وضربت هزتان أرضيتان، صباح اليوم الخميس، عدة مناطق جنوب غربي اليمن.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، رصدها زلزالين صباح اليوم قبالة سواحل جيبوتي قرب منطقة باب المندب والسواحل اليمنية.

وقالت الهيئة، إنها رصدت خلال الساعة 4:22 فجرا، زلزالاً بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب خليج "تاجورة" الجيبوتي، على بعد 3 كيلومترات من الساحل ومركزه في عمق 12 كم تحت سطح البحر.

وأشارت الهيئة الأمريكية إلى زلزال ثانٍ بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، وقع عند الساعة 8:53 صباحاً، على بعد 8 كيلومترات شرق جيبوتي ومركزه على عمق 9.8 كيلومترات تحت سطح البحر.