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ارتفاع أسعار النفط بعد صدور بيانات عن أكبر منشأة لتخزين الخام في الولايات المتحدة

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل مخاوف من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق، وخاصة بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.89% إلى 94.51 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.81% إلى 97.33 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أمس تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وذلك خلافا لتوقعات بتراجعها بمقدار 320 ألف برميل.

كذلك تراجعت مخزونات النفط في مستودعات "كوشينغ" بمدينة أوكلاهوما الأمريكية، التي تعد أكبر منشأة لتخزين الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 934 ألف برميل إلى 22 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وسجلت أدنى مستوياتها منذ يوليو 2023.

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