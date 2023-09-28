ارتفاع أسعار النفط بعد صدور بيانات عن أكبر منشأة لتخزين الخام في الولايات المتحدة أحرار سبتمبر يرعبون الحوثي ويطيحون بحكومة الانقلاب ثاني دولة عربية تتعرض لزلزال بقوة 4.7 ريختر أوكرانيا تنسحب من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية بالإمارات..وهذه أبرز الأسباب الزعيم كيم يقرّ قانونا جديد قد يثير رعب الغرب… يعتبر كوريا الشمالية قوة نووية المجلس العسكري يعلن يحبط انقلاباً عسكريا واعتقال ضباط كبار قصة عجيبة وفي أرقام صادمة.. قراصنة سرقوا 60 ألف رسالة من خارجية أميركا كيف تنقل محادثات "واتساب" من هاتفك القديم إلى جهاز جديد؟ هل يتم سجن شاكيرا 8 أعوام ؟ أسعار النفط تقفز 3% .. مالسبب؟
صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل مخاوف من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق، وخاصة بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.89% إلى 94.51 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.81% إلى 97.33 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وجاء الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أمس تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وذلك خلافا لتوقعات بتراجعها بمقدار 320 ألف برميل.
كذلك تراجعت مخزونات النفط في مستودعات "كوشينغ" بمدينة أوكلاهوما الأمريكية، التي تعد أكبر منشأة لتخزين الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 934 ألف برميل إلى 22 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وسجلت أدنى مستوياتها منذ يوليو 2023.