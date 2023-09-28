ثاني دولة عربية تتعرض لزلزال بقوة 4.7 ريختر

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ضرب فجر الخميس، سواحل جيبوتي زلزال بلغت قوته 4.7 بمقياس ريختر وعلى بعد 240 كم من سواحل عدن، حيث شعر بهذا الزلزال بعض مناطق محافظتي تعز وإب وسط اليمن.

وبحسب مصادر محلية فقد شعر السكان في مدينة تعز ومناطق أخرى بالمحافظة، والأجزاء المجاورة من محافظة إب، بهزة أرضية متوسطة.

وذكر سكان في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز، أنهم أيضاً شعروا بالهزة الأرضية فجر الخميس، بشكل خفيف، ولم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية حتى هذه اللحظة غير الخوف والفزع بين صفوف السكان المحليين