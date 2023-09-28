أحرار سبتمبر يرعبون الحوثي ويطيحون بحكومة الانقلاب ثاني دولة عربية تتعرض لزلزال بقوة 4.7 ريختر أوكرانيا تنسحب من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية بالإمارات..وهذه أبرز الأسباب الزعيم كيم يقرّ قانونا جديد قد يثير رعب الغرب… يعتبر كوريا الشمالية قوة نووية المجلس العسكري يعلن يحبط انقلاباً عسكريا واعتقال ضباط كبار قصة عجيبة وفي أرقام صادمة.. قراصنة سرقوا 60 ألف رسالة من خارجية أميركا كيف تنقل محادثات "واتساب" من هاتفك القديم إلى جهاز جديد؟ هل يتم سجن شاكيرا 8 أعوام ؟ أسعار النفط تقفز 3% .. مالسبب؟ وثيقة سرية: أوكرانيا طلبت أسلحة لتدمير مصانع الطائرات المسيرة في ايران ودولة عربية
ضرب فجر الخميس، سواحل جيبوتي زلزال بلغت قوته 4.7 بمقياس ريختر وعلى بعد 240 كم من سواحل عدن، حيث شعر بهذا الزلزال بعض مناطق محافظتي تعز وإب وسط اليمن.
وبحسب مصادر محلية فقد شعر السكان في مدينة تعز ومناطق أخرى بالمحافظة، والأجزاء المجاورة من محافظة إب، بهزة أرضية متوسطة.
وذكر سكان في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز، أنهم أيضاً شعروا بالهزة الأرضية فجر الخميس، بشكل خفيف، ولم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية حتى هذه اللحظة غير الخوف والفزع بين صفوف السكان المحليين