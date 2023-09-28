أوكرانيا تنسحب من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية بالإمارات..وهذه أبرز الأسباب

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قرر المنتخب الأوكراني الانسحاب من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024 المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أعلنه موقع الاتحاد الأوكراني لكرة القدم الشاطئية.

ويأتي هذا القرار من الاتحاد الأوكراني كاحتجاج بسبب قبول البطولة لمنتخب بيلاروس المشارك تحت العلم الوطني لبلاده.

وناشد الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، الاتحاد الأوروبي "يويفا" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية، من أجل استبعاد بيلاروس من المشاركة في بطولة كأس العالم.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في وقت سابق من يوم 27 أيلول / سبتمبر، قد أعلن رفض منتخبات الناشئين الإنجليزية خوض مباريات مع المنتخبات الروسية، عقب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تخفيف الحظر المفروض على الفرق الروسية، كما دعا الاتحاد الإنجليزي الدول الأخرى إلى مقاطعة هذه البطولات.

وفي 26 أيلول / سبتمبر، اقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عودة المنتخبات الروسية للاعبين تحت سن 17 عاما إلى المشاركة في البطولات الدولية.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم في الإمارات في الفترة من 15 إلى 25 شباط / فبراير 2024، وسيغيب منتخب كرة القدم الشاطئية الروسي عن المنافسة