قصة عجيبة وفي أرقام صادمة.. قراصنة سرقوا 60 ألف رسالة من خارجية أميركا

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تفاصيل جديدة صادمة كشفها موظف في مجلس الشيوخ الأميركي حول عملية القرصنة التي طالت قبل أشهر شركة مايكروسوفت.

فقد أوضح الموظف أن القراصنة الصينيين الذين قاموا بتخريب منصة البريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت في وقت سابق من العام الجاري تمكنوا من سرقة عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني من حسابات وزارة الخارجية الأميركية.

كما أكد الموظف، الذي حضر إفادة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخارجية أمس الأربعاء، أ ن المسؤولين أخبروا المشرعين بأن 60 ألف رسالة بريد إلكتروني سُرقت من عشر حسابات مختلفة لوزارة الخارجية، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف أنه على الرغم من عدم ذكر أسماءالضحايا، إلا أن جميعهم، باستثناء واحد، كانوا يعملون في شرق آسيا والمحيط الهادي.

في المقابل، لم تعلق الوزارة إطلاقا على الأمر، مكتفية بالتزام الصمت.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم أعلن في يوليو الماضي، فتح تحقيق في خرق أمني لنظام "مايكروسوفت" في الوزارة، دون إعطاء الكثير من التفاصيل.

وتلقي شهادة هذا الموظف حول عملية القرصنة تلك الأضواء مجددا حول صراع النفوذ الجاري بين بكين وواشنطن لاسيما في المحيط الهادي وشرق آسيا. فقد أدى هذا التنافس للسيطرة واستمالة عدد من الجزر في تلك المنطقة إلى إطلاق سباق تسلح بين الدول المعنية