‏هل يتم سجن شاكيرا 8 أعوام ؟

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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من المحتمل أن تواجه (نجمة البوب الشهيرة) شاكيرا، محاكمة ثانية بعد أن تم اتهامها بأنها مدينة لسلطات الضرائب الإسبانية بنحو 6.7 مليون يورو (7 ملايين دولار). وقال متحدث قضائي: إن مكتب المدعي العام، قدم شكوى جنائية ضد المغنية الكولومبية أمام محكمة تقع بالقرب من برشلونة، وسوف تقرر المحكمة ما إذا كانت المغنية يجب أن تخضع للمحاكمة. وكان تحقيق أولي بدأ في يوليو الماضي، بعد ورود تقرير صادر عن مكتب الضرائب بشأن جريمتين محتملتين بخصوص ضريبة الدخل والممتلكات في 2018م. ومن المقرر أن تمثل المغنية الحسناء (46 عاماً) أمام المحكمة في برشلونة هذا العام، بتهم منفصلة تتعلق بالتهرب الضريبي، يبلغ مجموع قيمتها نحو 14.5 مليون يورو، خلال الفترة بين عامي 2012 و2014م.