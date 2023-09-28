وثيقة سرية: أوكرانيا طلبت أسلحة لتدمير مصانع الطائرات المسيرة في ايران ودولة عربية

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، عن وثيقة وصفتها بـ”السرية”، إن أوكرانيا طلبت من مجموعة السبع (G7) توفير الأسلحة لها لتنفيذ ضربات على مصانع الطائرات بدون طيار في إيران وسوريا.







وفي وثيقة مكونة من 47 صفحة، اقترحت الحكومة الأوكرانية على حكومات مجموعة السبع في أغسطس الماضي، شنّ “ضربات صاروخية ضد مصانع الطائرات بدون طيار في إيران وسوريا، بالإضافة إلى موقع إنتاج محتمل في الاتحاد الروسي”.

وقالت الوثيقة: “يمكن للقوات المسلحة الاوكرانية تنفيذ الضربات المذكورة أعلاه إذا قام الشركاء الغربيون بتوفير وسائل التدمير اللازمة”.

وذكرت كييف أنه تم العثور على ما يزيد على 100 مكون إلكتروني من إنتاج شركات غربية، بما في ذلك من ألمانيا وكندا وهولندا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، في طائرتي شاهد 131 وشاهد 136 الإيرانيتين بدون طيار، التي يصل إلى مداها 2000 كيلومتر وسرعة تحليقها 180 كيلومتراً في الساعة.

وبحسب الوثيقة، قامت إيران بالفعل بتنويع إنتاجها من خلال استخدام مصنع سوري يوصل إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي، لكن إنتاج الطائرات بدون طيار ينتقل إلى روسيا، إلى منطقة تتار الوسطى في ألابوغا، على الرغم من استمرار طهران في توريد المكونات.

ورفضت موسكو وطهران مراراً التقارير التي تتحدث عن تزويد إيران لروسيا بمسيرات، وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده “ترفض ادعاءات أمريكا بخصوص بيع إيران مئات الطائرات المسيرة لروسيا”.