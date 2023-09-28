المغرب يستضيف كأس أمم أفريقيا

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس (الأربعاء) إقامة نسخة عام 2025 من بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب. وأعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس (كاف) القرار خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي أمس؛ طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وفاز الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا بحق استضافة نسخة 2027 من البطولة. وقال موتسيبي إن المغرب حصل على حق تنظيم نسخة 2025 بالتزكية بعد أن تنازل المرشحان الآخران.