بيلينجهام يصارع ليفاندوفسكي على جائزة خاصة

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، هوية المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعبي الليجا عن شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

ووفقا للحساب الرسمي لرابطة الليجا، على شبكة (×)، فإن الاختيارات ضمت روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، تاكيفوسا كوبو (ريال سوسييداد)، سافينيو (جيرونا) ونيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو). ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، يليه جيرونا في الوصافة (16 نقطة) من 6 مباريات. ويأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة من 6 مباريات.

وسيكون أمام ريال مدريد وجيرونا، فرصة لاقتناص صدارة الدوري الإسباني من برشلونة خلال الأسبوع الحالي