آخر الاخبار

بيلينجهام يصارع ليفاندوفسكي على جائزة خاصة الهجرة الدولية تعلن استئناف برامج العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة في اليمن محامي يكشف عن اختطاف "1000"مواطن بصنعاء وايداعهم في السجون مصدر حقوقي يؤكد موافقة الحكومة الإسبانية على استقبال الكاتب "الشجاع" وفاة رجل الاعمال اليمني "الكبوس" مؤسس مجموعة الكبوس التجارية وفاة جندي بحريني ثالث متأثرًا بإصابته بهجوم حوثي استهدف جنوبي السعودية برلماني يمني التغييرات الحوثية اجراء تكتيكي للانفراد بالحكم واعلان ولاية الفقية بصنعاء تقرير سري للحوثيين يحذر من سقوطهم..ويكشف عن لقاءات قبلية في منازل شيوخ حاشد وتحركات حزب المؤتمر بصنعاء وفاة مصور إثر سقوطه من شاشة عملاقة خصصت لعرض خطاب زعيم الحوثيين بصنعاء رئيس الوزراء يجتمع بقيادات وزارة الدفاع لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية

بيلينجهام يصارع ليفاندوفسكي على جائزة خاصة

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 125

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، هوية المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعبي الليجا عن شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

ووفقا للحساب الرسمي لرابطة الليجا، على شبكة (×)، فإن الاختيارات ضمت روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، تاكيفوسا كوبو (ريال سوسييداد)، سافينيو (جيرونا) ونيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو). ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، يليه جيرونا في الوصافة (16 نقطة) من 6 مباريات. ويأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة من 6 مباريات.

وسيكون أمام ريال مدريد وجيرونا، فرصة لاقتناص صدارة الدوري الإسباني من برشلونة خلال الأسبوع الحالي

إقراء أيضاً
برشلونة يخطف تعادلا بشق الأنفس من مايوركا
دولة عربية تفوز باستضاقة بطولة امم افريقيا 2025
ليفربول الإنجليزي يمدّد عقد تسيميكاس لفترة طويلة الأمد
الكادر الفني في ليفربول ينصح محمد صلاح بـ"أن يبتسم".. ما السبب؟
اتحاد جدة يكشف طبيعة إصابة كريم بنزيما ومدته غيابه
ريال مدريد يسقط أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول