بيلينجهام يصارع ليفاندوفسكي على جائزة خاصة الهجرة الدولية تعلن استئناف برامج العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة في اليمن محامي يكشف عن اختطاف "1000"مواطن بصنعاء وايداعهم في السجون مصدر حقوقي يؤكد موافقة الحكومة الإسبانية على استقبال الكاتب "الشجاع" وفاة رجل الاعمال اليمني "الكبوس" مؤسس مجموعة الكبوس التجارية وفاة جندي بحريني ثالث متأثرًا بإصابته بهجوم حوثي استهدف جنوبي السعودية برلماني يمني التغييرات الحوثية اجراء تكتيكي للانفراد بالحكم واعلان ولاية الفقية بصنعاء تقرير سري للحوثيين يحذر من سقوطهم..ويكشف عن لقاءات قبلية في منازل شيوخ حاشد وتحركات حزب المؤتمر بصنعاء وفاة مصور إثر سقوطه من شاشة عملاقة خصصت لعرض خطاب زعيم الحوثيين بصنعاء رئيس الوزراء يجتمع بقيادات وزارة الدفاع لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية
أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، هوية المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعبي الليجا عن شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
ووفقا للحساب الرسمي لرابطة الليجا، على شبكة (×)، فإن الاختيارات ضمت روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، تاكيفوسا كوبو (ريال سوسييداد)، سافينيو (جيرونا) ونيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو). ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، يليه جيرونا في الوصافة (16 نقطة) من 6 مباريات. ويأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة من 6 مباريات.
وسيكون أمام ريال مدريد وجيرونا، فرصة لاقتناص صدارة الدوري الإسباني من برشلونة خلال الأسبوع الحالي