الهجرة الدولية تعلن استئناف برامج العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة في اليمن

الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، استئناف برامج العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة من اليمن.

جاء ذلك على لسان الرئيس بالإنابة لبعثة المنظمة الدولية للهجرة باليمن مات هوبر، خلال لقائه وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، وفقا لوكالة سبأ.

وأكد مات هوبر، أن منظمته تدرك الصعوبات والتحديات التي تواجه السلطة المحلية والوضع الانساني في محافظة مأرب؛ نتيجة زيادة عدد السكان جراء عملية النزوح الكبيرة والمستمرة الى المحافظة وتزايد اتساع فجوة الاحتياجات.

وجدد التزام منظمته بالاستمرار في تنفيذ برامجها الانسانية خلال الفترة القادمة، إلى جانب السعي لاستئناف برنامج العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة بمساعدة الحكومتين اليمنية والاثيوبية.

وكان الوكيل مفتاح قد تطرق الوكيل إلى أهمية الانتقال إلى برامج التعافي والحلول المستدامة والتركيز على مشاريع تعزيز وتطوير البنى التحتية للتقليل من آثار الانعكاسات السلبية للتضخم الاقتصادي، والتغير المناخي، وتراجع التمويلات الانسانية وتدخل المنظمات.

وحث الوكيل مفتاح المنظمة على ضرورة وضع خطة للانتقال من أعمال الطوارئ في التدخلات الانسانية إلى مرحلة الحلول المستدامة لتحقيق الانعاش المبكر والتعافي الاقتصادي والمجتمعي.

وأكد وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، حاجة السلطة المحلية الى رفع مستوى المساندة والعون من قبل شركاء العمل الإنساني لسد الفجوة الكبيرة والمتزايدة للاحتياجات. وجدد استعداد السلطة المحلية توفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك بما يمكن تفعيل دور انساني اكثر للمنظمات الأممية والإطلاع على أوضاع النازحين وتقييم تدخلاتها من واقع الميدان اولا باول.

وشدد مفتاح مشاركة السلطة المحلية في إدارة الملف الإنساني لـ 62 في المئة من اجمالي النازحين داخل اليمن الذين يتواجدون في المحافظة الى جانب المجتمع المضيف