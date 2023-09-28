الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اختطفت مليشيات الحوثي الإرهابية، خلال الساعات الماضية، مئات المواطنين في العاصمة صنعاء، بسبب احتفائهم بالذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر، ورفع العلم الوطني.

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، إن المليشيات شنت حملة اختطافات واسعة للمواطنين بسبب رفعهم لعلم الجمهورية اليمنية واحتفالهم بعيد ثورة ٢٦سبتمبر الخالدة.

وكتب صبرة على صفحته بالفيس بوك" أنه ذهب إلى قسم جمال جميل في شارع التحرير برفقة أحد المحامين، للمتابعة من أجل الإفراج عن المحتجزين على خلفية رفعهم للعلم الوطني، إلا أنخ نائب مدير القسم أخبره بأنهم محبوسون على ذمة البحث الجنائي".

ونقل صبرة عن نائب مدير القسم، بأن عدد المختطفين يصلون إلى الألف، في أقسام الأمانة وأن المليشيا تتهمهم بأنهم يريدون إحداث الفوضى، في تبرير مليشاوي لجريمة الاختطاف.

واوضح انه تحدث مع عدد من المحتجزين الذين أفادوا أن سبب احتجازهم هو رفعهم للعلم الجمهوري وأنه تم التعرض لهم دون أن تحدث من قبلهم أي فوضى كما زعمت المليشيات، كما افادوا أنه تم أخذ تلفوناتهم من قبل البحث الجنائي بعد أن الزموهم بإلغاء كلمة السر ولاتزال التلفونات لديهم.

وتابع" اللافت أن هناك ردة فعل قوية من قبل المواطنين بسبب الاحتجازات التي قام بها الحوثيين ليلة امس على خلفية رفع الناس للعلم الجمهوري حيث شاهدنا في طريقنا أثناء ذهابنا وعودتنا من وإلى قسم الشرطة العلم الجمهوري يرفرف فوق وسائل النقل السيارات والمترات وغيرها وفي أيدي المارين بالشارع والاناشيد الوطنية تصدح بصوت عال في كل مكان.

وقال : لقد كسر اليمنيون حاجز الخوف وينتظرون ساعة الخلاص من الإمامة الحوثية التي أعادت اليمنيين إلى عصور الاستبداد والعنصرية والخرافة والتجويع والإفقار الممنهج بينما هي تعيش في نعيم لم يسبق لها أن عاشوه ويتباهون بالقصور والعمارات الفاخرة.

وكانت المليشيات قد اختطفت العشرات من المواطنين في محافظة إب بسبب احتفالاتهم بذكرى ثورة 26 سبتمبر وإيقادهم شعلة الثورة المجيدة. .