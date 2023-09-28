الخميس 28 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد مصدر حقوقي، موافقة الحكومة الإسبانية، استقبال الكاتب اليمني عادل الشجاع، بعد طلب الحكومة اليمنية من السلطات المصرية ترحيله، على خلفيات كتابته وانتقادته لسياستها.

وقال المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة، عبدالرحمان برمان، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "الحكومة الإسبانية وافقت على استقبال الدكتور عادل الشجاع".

وأضاف برمان، إن يوم غدٍ (الخميس) موعد سفر الشجاع لعدم وجود رحلات مباشرة اليوم إلى اسبانيا.

ولفت إلى أن الموافقة تأخرت وفاتت الرحلة التي كان يفترض يسافر بها اليوم الاربعاء.

وأشار إلى أن الشجاع لا يستطع السفر إلى بلد آخر ، رغم انه يحمل اقامة سارية في اسبانيا، لانه تم ترحيله قسرياً، ويحتاج إلى موافقة البلد المرحل اليها. وكانت أزوجته الشجاع،

قالت في تصريح صحفي، انها تأكدت بنفسها بأن رئيس الحكومة معين عبدالملك هو الذي تخاطب مع السلطات المصرية لترحيل زوجها بسبب اتهامات للشحاع بالسب والقذف.