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توفي رجل الاعمال اليمني محمد حسن الكبوس، مؤسس مجموعة الكبوس التجارية، اليوم الاربعاء، أثناء إقامته في دولة الأردن، بعد معاناة مع المرض.
والكبوس، هو مؤسس مجموعة الكبوس التجارية والتي تنتج شاي وقهوة الكبوس المشهور في المنطقة العربية.
وتشير المعلومات المتوفرة في الموقع الإلكتروني للمجموعة، إلى أن الرحل محمد حسن الكبوس، بدأ مسيرته التجارية عام 1938م بمحل تجاري، في سوق الملح، بالعاصمة صنعاء، وظل يزاول فيه نشاطه التجاري في بيع البضائع، أبرزها البن بالطرق. وأنشاء الكبوس، أول مصنع في اليمن لتحميص وطحن البن بالمكائن الحديثة وتم افتتاحه عام1951.
وفي نهاية السبعينات وبداية الثمانينات أدخل الحاج المؤسس إلى السوق أبناءه/ حسن ،إبراهيم ،هاشم ،أمين، مأمون ليسلمهم راية الإنتاج والتجارة فأحدثوا الأساتذة الأبناء ـ تحت إشراف والدهم ـ نقلات واسعة كبرى صارت تمثل الأساس لاستراتيجية نشاط (مجموعة الكبوس) الإنتاجية والتجارية.