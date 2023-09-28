وفاة جندي بحريني ثالث متأثرًا بإصابته بهجوم حوثي استهدف جنوبي السعودية

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أعلنت قوات دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، وفاة جندي ثالث من قواتها المرابطة على الحدود السعودية، متأثرا بإصابته التي تعرض لها الاثنين الماضي في الهجوم الحوثي.
وقالت القوة في بيان لها، تنعى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الوكيل أول (آدم سالم نصيب) من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً للواجب الوطني المقدس، تأثراً بإصابته في الهجوم الحوثي الغادر، يوم الاثنين الماضي.
والاثنين أعلنت البحرين مقتل جنديين وإصابة آخرين من قواتها المرابطة بالحد الجنوبي في السعودية في عملية نفذها الحوثيون عبر طائرات مُسيّرة، وهي حادثة لاقت إدانت دولية وأممية واسعة