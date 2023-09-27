وفاة مصور إثر سقوطه من شاشة عملاقة خصصت لعرض خطاب زعيم الحوثيين بصنعاء

الأربعاء 27 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 310

توفي مصور تلفزيوني تابع للمليشيا مساء الأربعاء، إثر سقوطه من إحدى الشاشات العملاقة التي خصصت لعرض خطاب زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.

وقالت مصادر محلية، إن المصور حذيفة إسماعيل الوصابي، سقط من أعلى إحدى الشاشات العملاقة والمخصصة لعرض خطاب عبدالملك الحوثي في ميدان السبعين بصنعاء.

وأضافت المصادر انه جرى نقل الوصابي إلى أحد مستشفيات صنعاء، إلا انه فارق الحياة مساء اليوم.

وكان حذيفة قد نشر صورة في حالته على واتساب قبل سقوطه وعلق عليها "الله يستر على الشاشة التي أنا فوقها.. الحشود في تزايد".