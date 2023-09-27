اقالة بن حبتور.. الحوثية تنهي شراكتها الصورية مع حزب المؤتمر

الأربعاء 27 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اقالت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الأربعاء، الحكومة غير المعترف بها دوليا التي يرأسها القيادي المؤتمري عبدالعزيز بن حبتور.

وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن ما يسمى بـ “مجلس الدفاع” التابع للحوثيين عقد اجتماعا برئاسة مهدي المشاط أعلن إقالة “الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وتكليفها بتصريف الشئون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى يتم تشكيل حكومة جديدة” وفق وكالة سبأ الحوثية.

وجاءت اقالة حكومة بن حبتور بعد إعلان زعيم المليشيات تشكيل حكومة كفاءات ضمن ما أسماه بـ “المرحلة الأولى للتغيير الجذري” الذي وعد به منذ أيام بالتزامن مع إحتفالات الجماعة بذكرى المولد النبوي.

وتعد إقالة بن حبتور المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، بدء مرحلة جديدة للحوثيين بإنهاء الشراكة الصورية مع المؤتمر والاستفراد بالحكم تحت مسمى التغييرات الجذرية، وذلك تمهيدا لاستنساخ بنية النظام الإيراني ومؤسساته في اليمن، بحسب ما ذكره مراقبون.