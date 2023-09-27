رئيس حزب المؤتمر في صنعاء يطالب الحوثيين بصرف رواتب الموظفيين من الجبايات

الأربعاء 27 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالب رئيس حزب المؤتمر جناح صنعاء صادق أمين أبو راس الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية إلى جمع موارد البلاد وصرف مرتبات الموظفين الحكوميين المنقطعة منذ سبع سنوات .

وقال أبو راس في كلمة بمناسبة الذكرى ال61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة “، الحكومة اليمنية المعترف بها، وسلطات جماعة الحوثي “إذا أردتم صرف المرتبات فاصرفوها من حقوق الشعب اليمني، وكل الموارد التي تأتي من الموانئ والنفط والغاز وكل ما يتم جبايته، اجمعوها واصرفوا حقوق الموظفين”.

وأشار إلى أن “نحو مليوني موظف بلا مرتبات، وكل موظف يعيل أسرة في المتوسط مكونة من خمسة أشخاص على الأقل”

وتابع: 30 مليون يمني يحتاجون إلى حكومة توفر لهم الأمن والصحة والتعليم والغذاء وكافة الخدمات الأساسية.

وأضاف: “لا تصدقوا أن هؤلاء الموظفين سينسون مرتباتهم، وأي سلطة قادمة والله سياكلوها أكل”.

وأكد أن “الجمهورية باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها”.

ودعا جماعة الحوثي إلى الرفق بحزب المؤتمر الشعبي العام، قائلا : “أنتم لا شيء من دون المؤتمر الشعبي العام”.

وتداول نشطاء أنباء عن حصار مليشيات الحوثي لمقار ومنازل عدد من القيادات المؤتمري من بينهم رئيسه أبو راس في صنعاء العاصمة المحتلة إيرانيا.