اللواء سلطان العرادة يؤكد جاهزية مطار مأرب لاستقبال العمليات الإنسانية للمنظمات الأممية 

الأربعاء 27 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، جاهزية مطار مأرب لاستقبال العمليات الإنسانية من المساعدات التي ستقدمها المنظمات الأممية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وستقدم السلطة المحلية كافة التسهيلات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، رئيس عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن ديفيد مونتس، ومدير مكتب اللجنة بالمحافظة عبدالجليل عبدالله، بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ، لبحث طلب اللجنة استخدام مطار مأرب لعملياتها الإنسانية بشكل دائم وتسهيلات السلطة المحلية بالمحافظة، حيث من المقرر أن تبدأ اللجنة تسيير أولى رحلاتها الإنسانية إلى مطار مأرب الأسبوع المقبل.

وأشاد اللواء العرادة، بالدور الإنساني للجنة الدولية للصيلب الأحمر، في مختلف المجالات، في ظل استمرار تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية والتغييرات المناخية، مع تراجع التدخلات الإنسانية للمنظمات الأممية والدولية جراء نقص التمويل، وانعكاسها على معيشة وحياة المواطنين.

و عبر مونتس عن تقديره للتسهيلات الكبيرة التي يقدمها عضو مجلس القيادة والسلطة المحلية بالمحافظة للجنة ومكتبها بالمحافظة لتسهيل مهامها الإنسانية وتدخلاتها في العديد من القطاعات والتي تشمل الغذاء، المأوى والإيواء، الصحة، والحماية،.. مستعرضا أبرز المشاريع والتدخلات الإنسانية القائمة حاليا في مجالات تعزيز القطاع الصحي ودعم المزارعين لإنتاج الغذاء.