البرلماني علي عشال يكشف عن تنازل الحكومة عن مساعدة دولية للشعب اليمني وتمنح تاجرا اكثر من 10 مليار مقابل إيصالها لليمن . عبد الملك الحوثي يصدر قراراً رسمياً بإقالة حكومته الانقلابية في صنعاء الفاجعة التي هزت العراق والعالم العربي... الآلاف يشيعون ضحايا الزفاف المأساوي. تفاصيل لملذا تراجعت معظم بورصات الخليج اليوم الأربعاء؟ رئيس الجالية اليمنية في مصر لـ«مأرب برس»: تم تأكيد سفر الدكتور عادل الشجاع غدا إلى أسبانيا برشلونة يخطف تعادلا بشق الأنفس من مايوركا دولة عربية تفوز باستضاقة بطولة امم افريقيا 2025 قوة دفاع البحرين تعلن وفاة أحد جنودها الذين اصيبوا في الهجوم الحوثي الأخير أول تحرك لملك البحرين غداة الإعلان عن الهجوم الحوثي الغادر وهذا ما طلبته المنامة من الحوثيين تظاهرات ومسيرات احتفائية بثورة 26 سبتمبر ترعب الحوثيين في مناطق سيطرتهم ''صور''
كشف البرلماني اليمني علي عشال عن تقديم الحكومة البولندية 40 الف طن من القمح مساعدة لليمن من الحكومة البولندية قيمتها حوالي 14مليون دولار اي ما يزيد عن 20 مليار يمني .
وقال عشال في تغريده نشرها على صفحتة اكس رصدها محرر مارب برس ان تلك المساعدة قوبلت بتخاذل من قبل الحكومة الشرعية. بعد عجزها عن توفير تكاليف عملية النقل والتي تقدر 2 مليون دولار ، وكلفت احد التجار ليقوم بعملية ايصالها لليمن مقابل الحصول على 50% من كمية القمح، اي ان الحكومة اليمنية منحت التاجر الذي سيقوم بايصالها ربحا يزيد عن عشرة مليار ريال يمني.
وفي وقت سابق حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر الأخيرة القادمة من العام الجاري.
وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو) أن تتجه أسعار المواد الغذائية الأساسية نحو الارتفاع موسمياً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول أعلى من متوسط الثلاث سنوات". وستشمل تلك الزيادة معظم الأسواق، ولكن في الغالب في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.
وتوقعت المنظمة ارتفاع أسعار الوقود في اليمن في الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيؤثر على تضخم الغذاء من خلال زيادة تكاليف النقل وزيادة الحد من القوة الشرائية وإمكانية الوصول إلى الغذاء لمعظم المستهلكين في اليمن".