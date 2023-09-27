عبد الملك الحوثي يصدر قراراً رسمياً بإقالة حكومته الانقلابية في صنعاء

الأربعاء 27 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات خاصة

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أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية مساء اليوم الاربعاء إقالة حكومتها الانقلابية في صنعاء.

وذكرت قناة المسيرة الحوثية في خبر عاجل قبل قليل بان مايسمى بمجلس الدفاع الوطني التابع للجماعة في صنعاء اعلن إقالة الحكومة الحالية للمجلس الانقلابي برئاسة المدعو عبدالعزيز بن حبتور وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل.



وياتي قرار إقالة الحكومة الانقلابية عقب خطاب زعيم المليشيات الانقلابية عبدالملك الحوثي اعلن فيه عن ما اسماها بالمرحلة الأولى للتغيير الجذري في المؤسسات الخاضعة لسيطرة جماعته منها تشكيل حكومة كفاءات وإصلاح القضاء.