الفاجعة التي هزت العراق والعالم العربي... الآلاف يشيعون ضحايا الزفاف المأساوي. تفاصيل لملذا تراجعت معظم بورصات الخليج اليوم الأربعاء؟ رئيس الجالية اليمنية في مصر لـ«مأرب برس»: تم تأكيد سفر الدكتور عادل الشجاع غدا إلى أسبانيا برشلونة يخطف تعادلا بشق الأنفس من مايوركا دولة عربية تفوز باستضاقة بطولة امم افريقيا 2025 قوة دفاع البحرين تعلن وفاة أحد جنودها الذين اصيبوا في الهجوم الحوثي الأخير أول تحرك لملك البحرين غداة الإعلان عن الهجوم الحوثي الغادر وهذا ما طلبته المنامة من الحوثيين تظاهرات ومسيرات احتفائية بثورة 26 سبتمبر ترعب الحوثيين في مناطق سيطرتهم ''صور'' الرئاسة اليمنية تتدخل في قضية ترحيل الدكتور الشجاع من مصر وتهيب بجميع الرعايا الإلتزام بالقوانين غير مسبوق في تاريخ الرئاسة الأمريكية.. بايدن ينضم إلى إضراب عمال في ميشيغان
قال رئيس الجالية اليمنية في مصر، إبراهيم الجهمي، الأربعاء، إنه تم تأكيد حجز سفر الدكتور عادل الشجاع إلى أسبانيا يوم غد لخميس.
وذكر «الجهمي» لـ«مأرب برس»، أن «الشجاع» يتواجد حاليا في مطار القاهرة حتى موعد الرحلة، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يسافر اليوم، لكن شركة الطيران اشترطت «موافقة مسبقة» من سلطات مطار مدريد بأسبانيا.
وأكد رئيس الجالية اليمنية، وصول الموافقة من مطار مدريد، ولكن بعد فوات الرحلة، لذلك تم تأكيد موعد سفره غدا الخميس.
وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن إجراءات ترحيل «الشجاع»، التي أثارت جدلا في وسائل الإعلام «تمت بموجب القوانين المصرية»، مشيرا إلى صدور توجيهات للحكومة لمعالجة القضية عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.