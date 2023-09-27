رئيس الجالية اليمنية في مصر لـ«مأرب برس»: تم تأكيد سفر الدكتور عادل الشجاع غدا إلى أسبانيا

الأربعاء 27 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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قال رئيس الجالية اليمنية في مصر، إبراهيم الجهمي، الأربعاء، إنه تم تأكيد حجز سفر الدكتور عادل الشجاع إلى أسبانيا يوم غد لخميس.

وذكر «الجهمي» لـ«مأرب برس»، أن «الشجاع» يتواجد حاليا في مطار القاهرة حتى موعد الرحلة، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يسافر اليوم، لكن شركة الطيران اشترطت «موافقة مسبقة» من سلطات مطار مدريد بأسبانيا.

وأكد رئيس الجالية اليمنية، وصول الموافقة من مطار مدريد، ولكن بعد فوات الرحلة، لذلك تم تأكيد موعد سفره غدا الخميس.

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن إجراءات ترحيل «الشجاع»، التي أثارت جدلا في وسائل الإعلام «تمت بموجب القوانين المصرية»، مشيرا إلى صدور توجيهات للحكومة لمعالجة القضية عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.