برشلونة يخطف تعادلا بشق الأنفس من مايوركا

الأربعاء 27 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) مواجهة ريال مايوركا وبرشلونة، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا. سجل لريال مايوركا، فيدات موريكي وإبدون براتس في الدقيقتين 8 و(45+3)، بينما أحرز لبرشلونة، رافينيا وفيرمين لوبيز في الدقيقتين 41 و75.

وبهذا التعادل حافظ برشلونة على صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، كما رفع ريال مايوركا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس عشر. بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، حتى نجح موريكي في تسجيل هدف التقدم لمايوركا في الدقيقة 8، إثر خطأ فادح من تير شتيجن ليمرر أنطونيو سانشيز كرة نحو موريكي الذي سدد مباشرة في شباك الحارس الألماني.

وحاول أنطونيو سانشيز التصويب من خارج المنطقة، لكن الكرة وصلت سهلة بين أحضان الحارس تير شتيجن في الدقيقة 18. وأهدر فيران توريس فرصة تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 39، إذ تلقى تمريرة بينية من جواو فيليكس داخل منطقة الجزاء، لينفرد بالحارس الذي تألق في التصدي لتصويبته. ونجح البرازيلي رافينيا في تسجيل التعادل لبرشلونة في الدقيقة 41، إذ صوب كرة أرضية زاحفة أسفل يمين الحارس راجكوفيتش.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف أبدون براتس الهدف الثاني لمايوركا في الدقيقة (45+3)، إذ تلقى تمريرة بالرأس من موريكي ومن لمسة واحدة مرر الكرة بين أقدام الحارس تير شتيجن. ومع بداية الشوط الثاني، انطلق جواو فيليكس وصوب كرة قوية، ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى مايوركا في الدقيقة 55.

وبعد ثوان من مشاركة الشاب لامين يامال، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء له، بعد التحام من كوبتي مدافع مايوركا في الدقيقة 65، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو تم التراجع عن القرار.

ونجح الشاب فيرمين لوبيز في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 75، حيث مرر رافينيا كرة عرضية من الطرف الأيمن، وفوتها ليفاندوفسكي لتصل أمام لوبيز الذي صوب على يمين الحارس، محرزا التعادل للبلوجرانا. وكاد كاي لارين أن يسجل الهدف الثالث لمايوركا في الدقيقة 81، بانطلاقة قوية وتسديدة ضعيفة جدا أمسك بها الحارس تير شتيجن بسهولة.

واستمر التعادل حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، ليهدي برشلونة فرصة أخرى للغريم التقليدي ريال مدريد، من أجل استعادة الصدارة، الذي يبتعد عنه بنقطتين ويواجه لاس بالماس اليوم الأربعاء.