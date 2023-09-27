دولة عربية تفوز باستضاقة بطولة امم افريقيا 2025

الأربعاء 27 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، منح شرف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 للمغرب، فيما ستنظم نسخة 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وسيحتضن المغرب النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 التي فازت بلقبها الكاميرون، وذلك بعد انسحاب الجزائر الثلاثاء من سباق الترشح لنسخة 2025 ثم الملف المشترك لنيجيريا وبنين الأربعاء.

أما بالنسبة للملف المشترك لكينيا وأوغندا وتنزانيا، فتفوق على ملفي كل من السنغال، بطلة النسخة الأخيرة عام 2021، وبوتسوانا.