دولة عربية تفوز باستضاقة بطولة امم افريقيا 2025

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، منح شرف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 للمغرب، فيما ستنظم نسخة 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وسيحتضن المغرب النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 التي فازت بلقبها الكاميرون، وذلك بعد انسحاب الجزائر الثلاثاء من سباق الترشح لنسخة 2025 ثم الملف المشترك لنيجيريا وبنين الأربعاء.
أما بالنسبة للملف المشترك لكينيا وأوغندا وتنزانيا، فتفوق على ملفي كل من السنغال، بطلة النسخة الأخيرة عام 2021، وبوتسوانا.