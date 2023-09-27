تظاهرات ومسيرات احتفائية بثورة 26 سبتمبر ترعب الحوثيين في مناطق سيطرتهم ''صور''

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شهدت عدة مدن يمنية مسيرات وتظاهرات احتفائية يوم امس بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لقيام ثورة 26 سبتمبر المجيدة.
في إب خرج المواطنون بسياراتهم واعلامهم في مسيرات ليلية وفي النهار وهتفوا لليمن ''بروح بالدم نفديك يا يمن'' وشهدت صنعاء مسيرات مماثلة جابت عدة شوارع ما اثار حفيظة الحوثيين الذين يسيطرون على المحافظتين.
وفي تعز خرجت تظاهرات حاشدة احياء لذكرى ثورة سبتمبر ورفعت الاعلام واللافتات المعبرة عن المناسبة، كما شارك المواطنون في الحديدة وحضرموت بمسيرات هتفت للثورة والوطن .
وتأتي هذه التظاهرات احتفاء بثورة سبتمبر وردا على ممارسات الحوثيين القميعة ضد المحتفلين واقدامهم على نزع الاعلام الوطنية ومنع بيعها كما حدث في صنعاء عشية ذكرى ثورة 26 سبتمبر .
هذا وكانت جماعة الحوثي قد شن حملات اختطافات وقمع واسعة ضد المواطنين المشاركين في الاحتفالات الشعبية بمناسبة الذكرى الحادية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر في صنعاء وإب.
مصادر محلية قالت، إن الجماعة شرعت بالتزامن مع احتفالات المواطنين باختطاف عدد منهم وقمع آخرين، ونزع الأعلام الوطنية من أياديهم وسياراتهم.
وذكرت ان جماعة الحوثي أختطفت نحو 1000 مواطن عشية 26 سبتمبر وما زال معظمهم محتجزين في أقسام الشرطة بصنعاء.