تزامناً مع الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر إفتتاح أكبر صالة عرض في مأرب.

الأربعاء 27 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 32

تزامناً مع احتفالات بلادنا بالذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، دشن في مأرب إفتتاح أكبر صالة عرض للملبوسات والمطرزات.

وفي حفل فني جماهري أقامه مركز الخليج التجاري تحت شعار "23 عاما من الريادة" احتفى مركز، أكد المدير الإداري للمركز عبدالله السماوي ان الافتتاح يأتي في يوم استثنائي من أيام اليمن التاريخية بعد 23 عاما من تقديم الخدمات للعملاء، التي لا تقتصر على الملبوسات فحسب حد قوله، بل في مجالات الحياة والتنمية على صعيد محافظة مأرب.

وثمن السماوي دور عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة والسلطة المحلية في دعم الاستثمار وتوفير المناخات الملائمة لرؤوس الأموال الوطنية.

من جانبه أشاد المدير التنفيذي لشبكة نماء اليمنية للجمعيات الأهلية - عبدالوهاب نصر في كلمة منظمات المجتمع المدني بدور مركز الخليج في تقديمه الخدمات الإنسانية، ودعم فئات الأيتام وطلاب المدارس والجامعات، وتقديم الدعم الإيوائي لمخيمات النازحين. تخلل الحفل الذي حضره عدد من الشخصيات الإجتماعية وممثلي منظمات وشركات العديد من الفقرات الفنية المتنوعة، والسحب على العديد من الجوائز تقدر قيمتها المالية 2 مليون ريال، كرد الجميل للجمهور ومبادلة الوفاء بالوفاء.

كما كرم المركز العديد من الجهات شركات ومؤسسات ومنظمات وإذاعات محلية كانت شريكة له في هذا النجاح بدروع تقديرية نظيرا ماقدموه طوال مسيرته التجارية.