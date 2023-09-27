إخماد نيران لمليشيا الحوثي في جبهة ثره بمحافظة أبين

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أخمدت مدفعية المقاومة الجنوبية, مساء الثلاثاء بجبهة ثره مصادر نيران لمليشيات الحوثي الإرهابية المتمركزة على أعالي السلسلة الجبلية في الجبهة الحدودية شمال غرب مديرية لودر بمحافظة أبين.
وأفاد رئيس عمليات جبهة ثره سالم علوي البركاني أن مليشيا العدو الحوثية المدعومة من إيران قامت كالعاده بتجديد استهدافها العشوائي لمواقع المقاومة الجنوبية.
وأشار البركاني إلى ان مليشيا الحوثي شنت قصفا عشوائيا، تزامناً مع احتفالات إقامتها في أعالي جبال ثره بإشعال الاطارات والأضواء “الخضراء” في عدد من الارسالات بأطراف الجبهة مروراً إلى جبل عقبة امحلحل “. مؤكداً أن مدفعية قوات المقاومة الجنوبية تمكنت بعدها من الرد على القصف وإخماد مصادر نيران المليشيات.