مواطنون يزيلون شعارات المليشيا ويستبدلونها بشعارات ثورة ٢٦ سبتمبر

الأربعاء 27 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدم مواطنون على إحراق وإزالة شعارات مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية والواقعة تحت سيطرة المليشيات ، بالتزامن مع الاحتفال بثورة 26 سبتمبر الخالدة.

وقالت مصادر محلية إن مواطنين أحرقوا وطمسوا شعارات حوثية، بينها شعار “الصرخة”، واستبدالها بشعارات ثورة 26 سبتمبر تعبيرا عن رفضهم لمليشيا الحوثي وانتهاكاتها المستمرة ومحاولتها طمس معالم وافرازات ثورة سبتمبر وردا على إهانة المليشيات للعلم الوطني هذا وشهدت عدد من المحافظات اليمنية احتفالات شعبية بذكرى ثورة 26 سبتمبر.