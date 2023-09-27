تزامناً مع الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر إفتتاح أكبر صالة عرض في مأرب. إخماد نيران لمليشيا الحوثي في جبهة ثره بمحافظة أبين مواطنون يزيلون شعارات المليشيا ويستبدلونها بشعارات ثورة ٢٦ سبتمبر السفير السعودي من رام الله: نعمل لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حشود جماهيرية تحيي عيد 26 سبتمبر بصنعاء وإب رغم القمع الحوثي ليفربول الإنجليزي يمدّد عقد تسيميكاس لفترة طويلة الأمد غضب شعبي ضد المليشيا في مناطق سيطرتها..تفاصيل صحيفة حكومية تعاود الصدور بعد تسع سنوات من التوقف ..تفاصيل مليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات على المشاركين باحتفال ثورة 26 سبتمبر روسيا تدعو السعودية والحوثيين إلى ضبط النفس والامتناع عن التصعيد
أقدم مواطنون على إحراق وإزالة شعارات مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية والواقعة تحت سيطرة المليشيات ، بالتزامن مع الاحتفال بثورة 26 سبتمبر الخالدة.
وقالت مصادر محلية إن مواطنين أحرقوا وطمسوا شعارات حوثية، بينها شعار “الصرخة”، واستبدالها بشعارات ثورة 26 سبتمبر تعبيرا عن رفضهم لمليشيا الحوثي وانتهاكاتها المستمرة ومحاولتها طمس معالم وافرازات ثورة سبتمبر وردا على إهانة المليشيات للعلم الوطني هذا وشهدت عدد من المحافظات اليمنية احتفالات شعبية بذكرى ثورة 26 سبتمبر.