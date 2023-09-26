ليفربول الإنجليزي يمدّد عقد تسيميكاس لفترة طويلة الأمد

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الليلة الماضية، عن تمديد عقد المدافع اليوناني الدولي كوستاس تسيميكاس لفترة طويلة الأمد. وأفادت تقارير إعلامية بأن تسيميكاس كان قد انضم الى "ريدز" لمدة خمس سنوات قادمًا من أولمبياكوس عام 2020، علمًا أنّ مدة العقد الجديد لم يُكشف عنها.

وقال تسيميكاس لموقع ليفربول الإلكتروني الرسمي: "أشعر بسعادة بالغة لوجودي هنا لتمديد عقدي.. أشعر أن كل التضحيات التي قمت بها والأشياء الأخرى، والعمل الذي قمت به، كل شيء يؤتي ثماره".

وأضاف: "لكن هذا يبقيني متحفزًا تمامًا لما سيأتي.. كما قلت في العديد من المقابلات، هذا الفريق لديه الكثير والكثير من الأشياء التي يتعين عليه تحقيقها وأردت أن أكون جزءًا منه منذ الدقيقة الأولى".

ويُعتبر الدولي اليوناني الخيار الأول خلف الظهير الأيسر الأُسكتلندي أندرو روبرتسون في ليفربول، وقد خاض 63 مباراة بقميص النادي الانجليزي صنع فيها 12 هدفًا منذ قدومه الى أنفيلد مقابل 13 مليون دولار أمريكي.

وخاض مباراة واحدة مع فريقه هذا الموسم كلاعب بديل امام بورنموث في أغسطس الماضي، كما شارك كأساسي في مباراة يوروباليغ امام نادي لاسك النمساوي.