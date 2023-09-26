مليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات على المشاركين باحتفال ثورة 26 سبتمبر

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شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، حملة اعتقالات واسعة بمدينة الحديدة اليوم الثلاثاء، على خليفة الاحتفال بالعيد الوطني الواحد والستين لثورة 26 سبتمبر المجيدة.
وذكرت مصادر محلية ان المليشيات اعتقلت العشرات من المواطنين المشاركين في المظاهر الحاشدة التي شهدتها مدينة الحديدة اليوم للاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر.
وأضافت المصادر ان اقسام الشرطة ممتلئة بالأشخاص الذين اعتقلتهم المليشيات من شوارع واحياء المدينة..
وأشارت إلى ان مليشيا الحوثي ترفض الافراج عنهم حتى اللحظة وتسعى إلى احالتهم للنيابة بتهمة اقلاق السكينة العامة. ونظم سكان مدينة الحديدة اليوم مظاهرة شعبية جابت شوارع المدينة، رفعوا فيها أعلام الجمهورية، احتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة.