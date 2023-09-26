روسيا تدعو السعودية والحوثيين إلى ضبط النفس والامتناع عن التصعيد

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دعت روسيا جماعة الحوثي والسعودية، إلى ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي قد تنطوي على تصعيد خطير للصراع اليمني، ذلك بعد اتهامات لهجمات متبادلة على الحدود بين الرياض صنعاء.
ويوم أمس تعرضت إحدى الوحدات العسكرية التابعة للتحالف والمتمركزة في الحدود السعودية اليمنية للهجوم بالطائرات المسيرة ما أدى إلى مقتل العسكريَين البحرينيين واصابة بعض الآخرين بجراح متفاوتة الخطورة.
وأدانت موسكو في بيان نشرته السفارة الروسية لدى اليمن، الثلاثاء، الهجوم على العسكريين البحرينيين.
مؤكدة أن أي استخدام للقوة يؤدي إلى وقوع إصابات وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية وتقويض جهود صنع السلام. ودعت الأطراف المتحاربة إلى ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي قد تنطوي على تصعيد خطير للصراع اليمني.
وتابع البيان: "ننطلق من أن الاستقرار طويل الأمد والمستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار واسع النطاق بمشاركة جميع القوى العسكرية والسياسية المؤثرة". وأكدت روسيا على أهمية استمرار الاتصالات المباشرة بين السعودية والحوثيين بهدف إرساء أساس متين للتغلب على الأزمة ووضع المعايير الأساسية للتنمية في المرحلة ما بعد الصراع في الجمهورية اليمنية.