تركيا تؤكد أنها ستعمل على تطوير التعاون مع اليمن

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أكدت الجمهورية التركية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل على تطوير التعاون مع اليمن في كل المجالات.
وقالت السفارة التركية في اليمن عبر حسابها على منصة إكس" بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر اليمنية المجيدة، نتمنى السلام والرفاهية للشعب اليمني الصديق والشقيق".
وأضافت السفارة "سنعمل جاهدين على تطوير التعاون مع اليمن الذي تربطنا به روابط تاريخية وإنسانية عريقة في كافة المجالات".