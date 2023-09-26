آخر الاخبار

حشود جماهيرية تحيي عيد 26 سبتمبر بصنعاء وإب رغم القمع الحوثي ليفربول الإنجليزي يمدّد عقد تسيميكاس لفترة طويلة الأمد غضب شعبي ضد المليشيا في مناطق سيطرتها..تفاصيل صحيفة حكومية تعاود الصدور بعد تسع سنوات من التوقف ..تفاصيل مليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات على المشاركين باحتفال ثورة 26 سبتمبر روسيا تدعو السعودية والحوثيين إلى ضبط النفس والامتناع عن التصعيد تركيا تؤكد أنها ستعمل على تطوير التعاون مع اليمن الاجهزة الامنية بحضرموت تعلن ضبط خمسة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة الكادر الفني في ليفربول ينصح محمد صلاح بـ"أن يبتسم".. ما السبب؟ لماذا يريد ترامب شراء مسدس؟

تركيا تؤكد أنها ستعمل على تطوير التعاون مع اليمن

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 283

أكدت الجمهورية التركية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل على تطوير التعاون مع اليمن في كل المجالات.

 وقالت السفارة التركية في اليمن عبر حسابها على منصة إكس" بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر اليمنية المجيدة، نتمنى السلام والرفاهية للشعب اليمني الصديق والشقيق". 

وأضافت السفارة "سنعمل جاهدين على تطوير التعاون مع اليمن الذي تربطنا به روابط تاريخية وإنسانية عريقة في كافة المجالات".

إقراء أيضاً
حشود جماهيرية تحيي عيد 26 سبتمبر بصنعاء وإب رغم القمع الحوثي
غضب شعبي ضد المليشيا في مناطق سيطرتها..تفاصيل
صحيفة حكومية تعاود الصدور بعد تسع سنوات من التوقف ..تفاصيل
مليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات على المشاركين باحتفال ثورة 26 سبتمبر
روسيا تدعو السعودية والحوثيين إلى ضبط النفس والامتناع عن التصعيد
الاجهزة الامنية بحضرموت تعلن ضبط خمسة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول