الاجهزة الامنية بحضرموت تعلن ضبط خمسة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء، ضبط خمسة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في مديرية القطن.

وقال مركز الإعلام الأمني بحضرموت، إن دورية أمنية تابعة لفرع شرطة الدوريات وأمن الطرق في مديرية القطن تمكنت من ضبط شخص يدعى (ه‍ ، ر ، ب) متهم بتعاطي لمادة الحشيش.

وأضاف أنه جرى ضبط بحوزته اصبع من مادة الحشيش وسط بكت سجائر وتم إيداعه السجن.

وأشار إلى أن دورية أمنية لشرطة الدوريات تمكنت أيضا من ضبط أربعة متهمين في مديرية القطن على متن دراجات نارية بحوزتهم 6 قطع من مادة الحشيش المخدر. ووفقا للإعلام الأمني، فإنه جرى تحريز المضبوطات وإيداع المتهمين السجن لاستكمال الاجراءات القانونية.