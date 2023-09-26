واشنطن تدين الهجوم الحوثي على الحدود السعودية الذي استهدف قوات بحرينية

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، الهجوم الحوثي على الحدود اليمنية السعودية والذي أدى إلى مقتل جنود من القوات البحرينية مشاركة ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن واشنطن ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة للبدء في عملية يمنية - يمنية للوصول إلى سلام دائم.

وأمس الاثنين أعلنت قوات دفاع البحرين مقتل جنديين وإصابة آخرين من قواتها المرابطة بالحد الجنوبي في السعودية في عملية نفذها الحوثيون عبر طائرات مُسيّرة.

وأدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الهجوم وقال إن "أي تجدد للتصعيد العسكري الهجومي يمكن أن يجر اليمن مجددًا إلى دائرة من العنف وأن يقوض جهود السلام الجارية". مشيرا إلى إن استمرار اندلاع القتال يبرهن على هشاشة الوضع في اليمن.

وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن الهجوم الحوثي الذي استهدف قوات بحرينية في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية يؤكد استمرار الحوثيين في أعمالهم الإرهابية.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم الذي وصفته بـ"الغادر" الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق اليوم اتهمت جماعة الحوثي قوات التحالف العربي التي تقوده السعودية في اليمن، بمواصلة خروقات الهدنة على حدود المملكة مع اليمن.

واعتبر محمد عبدالسلام المتحدث باسم الجماعة في تصريح نقلته وكالة "رويترز" الهجوم الذي استهدف القوات البحرينية، ضمن حوادث "خروقات الهدنة، في اعتراف ضمني للعملية